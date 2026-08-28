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Мировое обозрение

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«Русские всюду сражаются до последнего человека»

«Русские всюду сражаются до последнего человека»

Война — это цифры потерь и километры фронта. Но за каждой сводкой — человек, который сделал невозможное.

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