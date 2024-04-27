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El Nacional: Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа

El Nacional: Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с голкипером команды Андреем Луниным. По информации El Nacional, украинец понимает, что вернётся на скамейку запасных после полного восстановления Тибо Куртуа.

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