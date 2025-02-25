В Минфине назвали условие возвращение иностранных компаний

Иностранные компании могут вернуться в Россию, если они получат разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина.
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