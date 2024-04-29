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Говырин: максимальная выплата по беременности составит до 565 тысяч рублей

Говырин: максимальная выплата по беременности составит до 565 тысяч рублей

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Говырин заявил, что максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей.

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