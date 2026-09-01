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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Пратес раскрыл план на бой с Исламом Махачевым: «Он будет меня сильно бить, а потом я его нокаутирую»

Карлос Пратес заявил, что в потенциальном бою нокаутирует Ислама Махачева в четвертом или пятом раунде.

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