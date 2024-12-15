По мнению экс-генсека ОДКБ, украинский президент мог применить силу.Агентство «Москва» Занимавший в 2014 году пост президента Украины Виктор Янукович мог предотвратить украинский конфликт, применив силу, при этом предпосылки к спецоперации были уже в 2013 году.
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