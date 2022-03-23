Джеймс Уорти: «Если «Лейкерс» сегодня победят «Сиксерс», в Лос-Анджелесе будет парад»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти отметил, что «Лейкерс» одержат важную победу, если смогут взять верх над «Филадельфией» в предстоящем домашнем матче.

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