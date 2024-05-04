Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

АЮ

Александр Юткин

Государство Израиль такой же голос из прошлого, как Урарту или Ассирия. А Палестина существовала и существует. Но её и палестинцев превратили в некий призрак. А тени из прошлого стали реальностью, угрожающей всему миру. Тогда уж пора ориентироваться по картам Древнего мира. А мы - скифы. Нет. Победители дракона и строители Китайской стены. Фараон гонял евреев; евреи гоняют палестинцев. История повторяется. Но в самых извращенных формах. Только суть одна: не зевай!