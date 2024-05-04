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Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

Блинкен считает возможным сосуществование Палестины и Израиля при условии его безопасности

В США считают возможным сосуществование Израиля и Палестины, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Государство Израиль такой же голос из прошлого, как Урарту или Ассирия. А Палестина существовала и существует. Но её и палестинцев превратили в некий призрак. А тени из прошлого стали реальностью, угрожающей всему миру. Тогда уж пора ориентироваться по картам Древнего мира. А мы - скифы. Нет. Победители дракона и строители Китайской стены. Фараон гонял евреев; евреи гоняют палестинцев. История повторяется. Но в самых извращенных формах. Только суть одна: не зевай!
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