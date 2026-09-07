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Пьер Гасли о Гран-при Италии: старт с поула и седьмое место — позитивный итог для Alpine

Пьер Гасли о Гран-при Италии: старт с поула и седьмое место — позитивный итог для Alpine

Пилот Alpine Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Италии, где он стартовал с поула, но финишировал лишь седьмым.

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