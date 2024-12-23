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Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря

Российская валюта укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро — 106,5444 рубля (предыдущий показатель — 107,9576 рубля).

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