США рискуют остаться без ракет: Как новая война с хуситами ударит по запасам Пентагона

Вашингтон оказался перед неприятным выбором: новая масштабная операция против йеменских хуситов потребовала бы от США задействовать дополнительные корабли, авиацию и разведывательные средства, но главное — она нанесла бы очередной удар по и без того истощённым запасам американских вооружений.