The Economist назвал поездку Зеленского в Эр-Рияд странным совпадением

Журнал The Economist охарактеризовал как «странное стечение обстоятельств» визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, который состоится в понедельник перед переговорами украинской и американской делегаций в Королевстве.
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