«После этого видео я не сомневаюсь, что Чонгук спит с Тэхеном», — инсайдер опубликовал шок-контент о вигуках

Новый инсайд популярного корейского автора повествует нам о том, что Чонгук (Jungkook) переутомился и решил расслабиться, сделав групповой звонок своим коллегам по работе и предложив им выпить по бокальчику вина в видеоформате после трудового дня.
Новый инсайд популярного корейского автора повествует нам о том, что Чонгук (Jungkook) переутомился и решил расслабиться, сделав групповой звонок своим коллегам по работе и предложив им выпить по бокальчику вина в видеоформате после трудового дня.
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