На Урале бывшему учителю музыки дали 23 года колонии за приставания к ученикам

Свердловский областной суд приговорил бывшего учителя музыки из первоуральского поселка Кузино Евгения Полежаева к 23 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних учеников.
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