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«Свободу Владиславу!» Россияне заступились за молодого ростовчанина после драки с бородатыми дебоширами

«Свободу Владиславу!» Россияне заступились за молодого ростовчанина после драки с бородатыми дебоширами

Телеканал "78" История о юноше, который рискует отправиться в колонию после того, как он защищал свой же двор от группы неадекватных мужчин, возмутила сотни жителей страны.

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Комментарии
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vagas Karlito
Характерно ,-что если бы  наши люди смотрели в окно и не вышли  бы,- что бы защищать  свой  двор ,своё имущество свою честь и достоинство ,-то сказали бы,-  что все  носы спрятали и делай с ними чего хочешь! Вот ведь до чего довели свой народ! Какие то диаспоры   свою &quot;справедливость&quot; баблом запихивают всем  кто на страже поставлен  нашего порядка!) Из таких вот прецедентов складывается картина  вседозволенности всякой  шушере и закона для них как бы и нет совсем!
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5 час.
И
Иринушка
Перестаньте уже. Все беды от своих русских, продажных насквозь. С них надо начинать.  Иначе все без толку. Глупо бороться с последствиями, не убрав причину.
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5 час.
Владимир Петрович
Руководитель СУ по Ростовской области Хуаде Аслан Гарунович...  Далее можно не читать...
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1 час.
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