Телеканал "78" История о юноше, который рискует отправиться в колонию после того, как он защищал свой же двор от группы неадекватных мужчин, возмутила сотни жителей страны.
«Свободу Владиславу!» Россияне заступились за молодого ростовчанина после драки с бородатыми дебоширами
Комментарии
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vagas Karlito
Характерно ,-что если бы наши люди смотрели в окно и не вышли бы,- что бы защищать свой двор ,своё имущество свою честь и достоинство ,-то сказали бы,- что все носы спрятали и делай с ними чего хочешь! Вот ведь до чего довели свой народ! Какие то диаспоры свою "справедливость" баблом запихивают всем кто на страже поставлен нашего порядка!) Из таких вот прецедентов складывается картина вседозволенности всякой шушере и закона для них как бы и нет совсем!
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5 час.
И
Иринушка
Перестаньте уже. Все беды от своих русских, продажных насквозь. С них надо начинать. Иначе все без толку. Глупо бороться с последствиями, не убрав причину.
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5 час.
Владимир Петрович
Руководитель СУ по Ростовской области Хуаде Аслан Гарунович... Далее можно не читать...
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1 час.
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