«Свободу Владиславу!» Россияне заступились за молодого ростовчанина после драки с бородатыми дебоширами

vagas Karlito

Характерно ,-что если бы наши люди смотрели в окно и не вышли бы,- что бы защищать свой двор ,своё имущество свою честь и достоинство ,-то сказали бы,- что все носы спрятали и делай с ними чего хочешь! Вот ведь до чего довели свой народ! Какие то диаспоры свою "справедливость" баблом запихивают всем кто на страже поставлен нашего порядка!) Из таких вот прецедентов складывается картина вседозволенности всякой шушере и закона для них как бы и нет совсем!