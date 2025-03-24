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Царьград

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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков набирает 50 очков в НХЛ-дебюте

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков набирает 50 очков в НХЛ-дебюте

Русский форвард Матвей Мичков из «Филадельфия Флайерз» достиг 50 очков в дебютном сезоне НХЛ, став первым с 2001 года молодым игроком команды с таким результатом.

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