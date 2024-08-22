Дело о налогах в отношении Хабиба Нурмагомедова закрыто

Хабиб Нурмагомедов полностью погасил задолженность, сообщили правоохранительные органы. Исполнительное производство в отношении бойца смешанного стиля (ММА) и бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова закрыто после погашения задолженности по налогам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии