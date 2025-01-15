Философ Дугин оценил перспективы первого диалога Путина и Трампа

В эфире радиостанции «Sputnik» Александр Дугин, российский философ и политический эксперт, высказал мнение, что от первых встреч президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа не стоит ожидать быстрого разрешения конфликта на Украине.
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