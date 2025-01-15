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Философ Дугин оценил перспективы первого диалога Путина и Трампа

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Комментарии
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михаил ошкин
&quot;Российский философ и политический эксперт&quot;... Надо же как шарлатанов и проходимцев теперь называют.
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