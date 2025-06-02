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Царьград

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Жители Люберец жалуются на массовую гибель рыбы в реке Пехорка

Жители Люберец жалуются на массовую гибель рыбы в реке Пехорка

Одна из возможных причин - сбросы химикатов 25 мая.Жители городского округа Люберцы жалуются на жуткое зрелище, которое представляет собой река Пехорка.

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