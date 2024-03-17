Тоуни об идеальном лете: «Если «Брентфорд» захочет продать меня, я перейду в «Реал», а клуб получит деньги»

В конце сезона форвард «Брентфорда» может покинуть клуб. Ранее англичанин давал понять, что заинтересован в переходе в более сильную команду, а главный тренер «пчел» Томас Франк называл «относительно очевидным» то, что Тоуни будет продан этим летом.