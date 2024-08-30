Лихтенштейн продолжит оставаться без почетного консула РФ

В текущий момент назначение нового почетного консула РФ в Лихтенштейне не прорабатывается. Об этом заявили "Известиям" в российском посольстве в Швейцарии, представляющем интересы страны и в Лихтенштейне.
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