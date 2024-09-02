Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки, но этого недостаточно

В ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе в Кызыле (Тыва) президент Владимир Путин рассказал, что обычно спит 6 часов в сутки, отметив, что этого недостаточно и нужно отдыхать как минимум восемь часов.
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