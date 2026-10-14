Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов заявил в беседе с «Росбалтом», что требование Владимира Зеленского о 60-дневном прекращении огня перед проведением выборов на Украине может использоваться для укрепления позиций ВСУ.
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