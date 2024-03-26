Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

На западе Москвы строится и обновляется более 3,5 километра дорог. Новый маршрут позволит улучшить транспортную доступность районов Дорогомилово и Филевский парк, а также свяжет Большую Филевскую улицу, проспект Багратиона и ТТК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии