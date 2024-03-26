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Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

На западе Москвы строится и обновляется более 3,5 километра дорог. Новый маршрут позволит улучшить транспортную доступность районов Дорогомилово и Филевский парк, а также свяжет Большую Филевскую улицу, проспект Багратиона и ТТК.

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