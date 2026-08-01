Bloomberg: Китай подсаживает мир на двухминутные микродрамы. В чём их "фишка"?

Мировая индустрия микродрам уже оценивается примерно в 11 млрд долларов.Китай превратил короткометражные вертикальные сериалы в глобальный мобильный формат: эпизоды по 2–3 минуты, десятки серий в сезоне, сюжет с постоянными клиффхэнгерами (обрыв действия на самом интересном месте) и агрессивной микромонетизацией.