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Царьград

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Bloomberg: Китай подсаживает мир на двухминутные микродрамы. В чём их "фишка"?

Bloomberg: Китай подсаживает мир на двухминутные микродрамы. В чём их "фишка"?

Мировая индустрия микродрам уже оценивается примерно в 11 млрд долларов.Китай превратил короткометражные вертикальные сериалы в глобальный мобильный формат: эпизоды по 2–3 минуты, десятки серий в сезоне, сюжет с постоянными клиффхэнгерами (обрыв действия на самом интересном месте) и агрессивной микромонетизацией.

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