Страна и люди
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Страна и люди

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Американского военного приговорили во Владивостоке. Поссорился с возлюбленной из России

Американского военного приговорили во Владивостоке. Поссорился с возлюбленной из России

Суд Владивостока приговорил американского военного Блэка почти к 4 годам колонии Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока, 2024 год Илья Аверьянов/РИА Новости Суд Владивостока приговорил американского военнослужащего Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима.

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