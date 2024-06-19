Американского военного приговорили во Владивостоке. Поссорился с возлюбленной из России

Суд Владивостока приговорил американского военного Блэка почти к 4 годам колонии Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока, 2024 год Илья Аверьянов/РИА Новости Суд Владивостока приговорил американского военнослужащего Гордона Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима.
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