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Московский портал поставщиков стал удобнее для заказчиков

Московский портал поставщиков стал удобнее для заказчиков

На столичном портале поставщиков появилась новая возможность для заказчиков. Теперь, если победитель закупки по каким-либо причинам отказался от заключения контракта, заказчик может выбрать другого исполнителя из остальных участников процедуры.

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