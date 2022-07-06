Московский портал поставщиков стал удобнее для заказчиков

На столичном портале поставщиков появилась новая возможность для заказчиков. Теперь, если победитель закупки по каким-либо причинам отказался от заключения контракта, заказчик может выбрать другого исполнителя из остальных участников процедуры.
На столичном портале поставщиков появилась новая возможность для заказчиков. Теперь, если победитель закупки по каким-либо причинам отказался от заключения контракта, заказчик может выбрать другого исполнителя из остальных участников процедуры.
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