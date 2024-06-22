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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Уверен, что скоро количество соревнований с участием наших спортсменов вновь возрастет. Этого требуют зрители и атлеты других стран»

«Россия выступала и выступает за честные состязания, за укрепление мира, за установление международного взаимопонимания.

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