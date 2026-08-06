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США нацелились на Кубу: сработает ли «венесуэльский сценарий»

США нацелились на Кубу: сработает ли «венесуэльский сценарий»

Администрация Дональда Трампа активизировала усилия по дестабилизации ситуации на Кубе, прощупывая почву для повторения «венесуэльского сценария» – смены власти через давление на экономику и внутренние протесты.

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