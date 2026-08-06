США нацелились на Кубу: сработает ли «венесуэльский сценарий»

Администрация Дональда Трампа активизировала усилия по дестабилизации ситуации на Кубе, прощупывая почву для повторения «венесуэльского сценария» – смены власти через давление на экономику и внутренние протесты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии