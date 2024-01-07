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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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48 очков и 17 подборов Янниса Адетокумбо не спасли «Бакс» от поражения в матче с «Рокетс»

48 очков и 17 подборов Янниса Адетокумбо не спасли «Бакс» от поражения в матче с «Рокетс»

Тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 48 очков, сделал 17 подборов, 2 передачи и блок-шот (2 потери).

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