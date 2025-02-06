Крепкая подвеска, кузов без ржавчины, неубиваемая АКП — кроссовер по цене Весты

Китайские кроссоверы не блещут ликвидностью. Однако эксперты отмечают, что в отношении некоторых из них начинает работать правило «бюджетник – он и есть бюджетник»: отдельные китайские модели на вторичке уже не особо отличаются от подержанных «европеек» или «кореянок».