Крепкая подвеска, кузов без ржавчины, неубиваемая АКП — кроссовер по цене Весты

Китайские кроссоверы не блещут ликвидностью. Однако эксперты отмечают, что в отношении некоторых из них начинает работать правило «бюджетник – он и есть бюджетник»: отдельные китайские модели на вторичке уже не особо отличаются от подержанных «европеек» или «кореянок».
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