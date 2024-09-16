Руководитель отряда «Доброспас» продолжает украшать Петрозаводск деревьями

В минувшие выходные около памятника «Пушка» в Александровском саду появились 20 новых деревьев. Наш портал рассказывал об интересной инициативе руководителя поискового отряда «Добропас» Алексея Глушкова, который летом 2023 года решил подарить свой жене на день рождения самый настоящий яблоневый сад.