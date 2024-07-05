FT: спонсоры демократов в США назвали двух главных кандидатов на замену Байдену

Спонсоры Демократической партии США сочли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома предпочтительными кандидатами на замену провалившему дебаты президенту США Джо Байдену в президентской гонке.
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