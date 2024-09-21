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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев провел 500-й матч в КХЛ. У него 120 (65+55) очков

Игра с «Авангардом» (3:0) стала юбилейной для 31-летнего нападающего «Автомобилиста». На его счету 120 (65+55) очков в лиге.

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