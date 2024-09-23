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Правительство поддержало запрет пропаганды чайлдфри. Но есть нюанс

Правительство поддержало проект о запрете пропаганды чайлдфри. Но есть нюанс - поддержали пока только концептуально, сам законопроект надо ещё доработать.

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