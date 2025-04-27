Яровая заявила о важности анализа практики централизованных закупок лекарств в регионах

Анализ показывает, что работа по прогнозированию и планированию закупок лекарств в регионах пока не.Анализ показывает, что работа по прогнозированию и планированию закупок лекарств в регионах пока не полностью качественна.
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