В Тюмени коррупционер из ФСИН сдал коллегу, который помогал зэкам выйти по УДО

Бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев, ранее осужденный за мошенничество с выплатами, во время следствия сдал силовикам другого сотрудника учреждения, который подделывал медсправки заключенных для их досрочного выхода на волю.