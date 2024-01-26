В Тюмени коррупционер из ФСИН сдал коллегу, который помогал зэкам выйти по УДО

Бывший начальник тюремной больницы МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев, ранее осужденный за мошенничество с выплатами, во время следствия сдал силовикам другого сотрудника учреждения, который подделывал медсправки заключенных для их досрочного выхода на волю.
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