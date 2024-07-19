Киев не получит ни цента. Euroclear встревожена судебными исками, поданными Россией в связи с заморозкой ее активов
© РИА Новости Илья Питалев
Украина проигрывает на юридическом фронте в экономической войне Запада, пишет FP.
Комментарии
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Режим Украины толтко и держиися на "крышующих" из Европы и США,которые делают вид,что Законы не нарушаются!
Что значит"Россия использует западную правовую систему к своей ползе"? Вы что!Как это возможно сидетт в Европе и суватт нос в дела Украины иии Африки,или незаконно на себя взятт функции "Робин Гуда" у одних воруют деньни,другим причем бандитам передают.При этом улыбочки корчат о демократии говорят!
России в счет арестованных ресурсов надо национализировать все имущество ЕС на своей территории.
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