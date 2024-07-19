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Киев не получит ни цента. Euroclear встревожена судебными исками, поданными Россией в связи с заморозкой ее активов

Киев не получит ни цента. Euroclear встревожена судебными исками, поданными Россией в связи с заморозкой ее активов

© РИА Новости Илья Питалев Украина проигрывает на юридическом фронте в экономической войне Запада, пишет FP.

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Комментарии
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Eduard
Режим Украины толтко и держиися на &quot;крышующих&quot; из Европы и США,которые делают вид,что Законы не нарушаются!
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1 д.
Eduard
Что значит&quot;Россия использует западную правовую систему к своей ползе&quot;? Вы что!Как это возможно сидетт в Европе и суватт нос в дела Украины иии Африки,или незаконно на себя взятт функции &quot;Робин Гуда&quot; у одних воруют деньни,другим причем бандитам передают.При этом улыбочки корчат о демократии говорят!
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1 д.
Natalija Osminina
России в счет арестованных ресурсов надо национализировать все имущество ЕС на своей территории.
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22 час.

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