Киев не получит ни цента. Euroclear встревожена судебными исками, поданными Россией в связи с заморозкой ее активов

Режим Украины толтко и держиися на "крышующих" из Европы и США,которые делают вид,что Законы не нарушаются!

Eduard

Что значит"Россия использует западную правовую систему к своей ползе"? Вы что!Как это возможно сидетт в Европе и суватт нос в дела Украины иии Африки,или незаконно на себя взятт функции "Робин Гуда" у одних воруют деньни,другим причем бандитам передают.При этом улыбочки корчат о демократии говорят!