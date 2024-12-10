Не норма – просто стыд: "Песня года" вновь стала поводом для скандала

Вопреки надеждам, не норма – а просто стыд: "Песня года" в очередной раз стала поводом для скандала. Отечественный шоу-бизнес не замечает СВО и не делает для себя никаких выводов?На прошедших выходных в два захода – 7 и 8 декабря – в Москве состоялись итоговые концерты "Песня года-2024" (второе шоу обозначено как "Новая песня года").