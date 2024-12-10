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Не норма – просто стыд: "Песня года" вновь стала поводом для скандала

Не норма – просто стыд: "Песня года" вновь стала поводом для скандала

Вопреки надеждам, не норма – а просто стыд: "Песня года" в очередной раз стала поводом для скандала. Отечественный шоу-бизнес не замечает СВО и не делает для себя никаких выводов?На прошедших выходных в два захода – 7 и 8 декабря – в Москве состоялись итоговые концерты "Песня года-2024" (второе шоу обозначено как "Новая песня года").

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Комментарии
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Амара Карпова
Отличная статья👍Это ПОЗОРИЩЕ🤮 кроме Шамана все это стадо животных🤮гнать сраной метлой💯Сколько можно терпеть это ПОЗОР и МЕРЗОСТЬ😱🤬
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18 час.
ак
александр крот
Беснуются черти...а кто ходиь на эти концерты еще хуже
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17 час.

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