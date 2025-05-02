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Донецкая группа новостей

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  • Александр Гуреев
    Это пиздец, в последнее время невозможно скорым выезжать на вызовы. Таких сажать без УДО на 25 лет. Пару человек поса...Мерседес на полно...
  • Eduard
    Кто тот недоумок что додумался деревянные здания так рядом строить?Донецкая группа н...
  • Eduard
    Говорят труба перегрелась! Она неделю бы тлелаа тут горит всё как солома бензином облитая!Донецкая группа н...
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK)

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ДТП возле "Галактики" в Макеевке Донецкая группа новостей.

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