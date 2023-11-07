В ночь с 6 на 7 ноября в работах по уборке дорог были задействованы 18 единиц спецтехники

В ночь с 6 на 7 ноября в работах по уборке дорог были задействованы 18 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 6 на 7 ноября в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 18 единиц спецтехники.