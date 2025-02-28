Трамп, конечно, говорит много неожиданного и даже революционного.Мы же помним, как совсем недавно президент США Байден хвастался тем, что у США много союзов, и именно в этом их сила.
Не ждите, что Трамп станет разваливать ЕС
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп не станет разваливать ЕС потому как от убитой козы молока не получишь! А он любитель сделок.
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
ЗАЧЕМ ТРАМПУ РАЗВАЛИВАТЬ ЕС ??? ЕВРОКОЛХОЗ РАЗВАЛИТСЯ САМ. БОЛЬШИНСТВО УБУДУТ БЕЗ ПАЯ !!!
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1 д.
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