Жизнь после прихода цивилизации Эта фотография - из одной поездки к верховьям реки Парагвай лет десять назад.
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Жизнь после прихода цивилизации Эта фотография - из одной поездки к верховьям реки Парагвай лет десять назад.
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