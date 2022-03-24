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Ограничение на полёты в Симферополь продлили до 1 апреля

Ограничение на полёты в аэропорт Симферополь продлили до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба крымской воздушной гавани.

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