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Царьград

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Дмитрий Махонин сообщил о жертвах атаки БПЛА в Прикамье 7 сентября

Дмитрий Махонин сообщил о жертвах атаки БПЛА в Прикамье 7 сентября

7 сентября в результате налета беспилотников на многоквартирный дом в Прикамье погиб один человек. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил о четырех пострадавших и задействовании экстренных служб.

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