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Позитив для оптимистов

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Норвегия рискует своим флотом, нарываясь на ответ России

Норвегия рискует своим флотом, нарываясь на ответ России

Норвежские «акулы империализма» пытаются стащить нас «вниз по пищевой цепочке» и слопать нашего добродушного медведя.

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