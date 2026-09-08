Норвегия рискует своим флотом, нарываясь на ответ России

Норвежские «акулы империализма» пытаются стащить нас «вниз по пищевой цепочке» и слопать нашего добродушного медведя.
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и доколе вся эта шантрапа будет диктовать нам условия -или мы будем сопли жевать.
Слюнтяйство до добра не доведёт.Леопольд, ребята не хотят жить дружно, значит надо показать когти иначе подумают что ты сссыкло и сядут на голову.😡👮♂️
Надо молча все это делать,а не быть продолжением мультфильма:"Ну.Заяц,погоди!"
Ну вот и будем посмотреть у кого яйца круче