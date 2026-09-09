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Мировое обозрение

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Украина пытается захватить компанию питьевой воды, которой владеет семья британского театрального магната с миллиардным состоянием

Украина пытается захватить компанию питьевой воды, которой владеет семья британского театрального магната с миллиардным состоянием

Украинские власти вступили в затяжной юридический конфликт с семьей Патаркацишвили — британскими подданными с миллиардным состоянием, известными в том числе связями с театральной индустрией Лондона.

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