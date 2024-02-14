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В России могут ограничить внесение наличных через банкомат

В России могут ограничить внесение наличных через банкомат

В Центробанке предлагают ограничить внесение наличных через банкомат. Регулятор планирует ввести лимит на внесение наличных с карт и приложений, а также установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн руб, пишет ТАСС.

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