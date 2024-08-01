Колоритные фотографии иностранного туриста из путешествия по СССР в 1985 году

Рынок под открытым небом. СССР, Баку, 1985 год. В 1985 году поток иностранных туристов в СССР значительно увеличился - уж очень хотелось иностранным туристам увидеть своими глазами "перестройку" и "ускорение".
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