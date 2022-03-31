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Легенды и мифы норманнской теории

Легенды и мифы норманнской теории

Как молодая наука ДНК-генеалогия разоблачает русофобские исторические концепцииАнатолий КлёсовПрофессор, президент Академии ДНК-генеалогииСогласно норманнской концепции, русские князья и в целом социальная элита восточнославянского государства произошли от скандинавов, название «Русь» – скандинавского происхождения, самих скандинавов на Руси было видимо-невидимо, Рюрик – скандинавского, шведского или финского происхождения и, наконец, славяне сами не способны к созданию государственности или, другими словами, не способны сами создать государство.

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